«Несмотря на поражение, «Спартак» в этом матче показал очень хорошую игру. Во втором тайме футбол в его исполнении был вообще просто загляденье! Игру они демонстрируют очень серьезную. Если бы забили второй мяч, то у «Рубина» потом не было шансов в этом матче. Конечно, обидное для «Спартака» поражение. По игре он во всем превосходил соперника и не заслуживал этой неудачи. Да, возможно, где-то они торопились, когда старались забить мяч, но, с другой стороны, конечно, побыстрее надо было забивать. Но не получилось» , — цитирует Пономарева «Матч ТВ».
Красно-белые проиграли казанцам со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ.
Во втором тайме «Спартак» нанёс 17 ударов по воротам «Рубина», но лишь три из них пришлись в створ. В свою очередь, «Рубин» трижды пробил по воротам Максименко, но ни один из ударов не достиг створа ворот.
«Спартак», набрав 40 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от первого места всего на три очка. «Рубин» же находится на 8-й позиции с 29 очками.
Пономарев: во втором тайме футбол в исполнении "Спартака" был вообще просто загляденье
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отметил, что «Спартак» выглядел значительно сильнее «Рубина», но в итоге уступил.
Фото: ФК "Спартак"