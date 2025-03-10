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Источник: Игнатов вернулся после травмы и начнёт тренировки с "Спартаком"

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вернулся в строй и готов к новым играм за свою команду.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Metaratings полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов полностью восстановился от мышечного повреждения и вскоре приступит к тренировкам с основной командой.

Игнатов пропустил матчи весенней части чемпионата России с «Оренбургом» (2:0) и «Рубином» (1:2).

В текущем сезоне Игнатов провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.

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