"Отсутствие Вендела в матче против "Спартака" — потеря для "Зенита". Но это не та потеря, после которой можно сказать, что "Спартак" точно победит. Исход матча решает команда, а не отдельный игрок", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" получил красную карточку, в связи с чем бразильский игрок должен быть дисквалифицирован на следующую игру сине-бело-голубых.
В 21-м туре РПЛ "Зенит" на выезде сыграет против московского "Спартака". Встреча состоится 16 марта и начнется в 19:45 по московскому времени.
Ловчев: после потери "Зенитом" Вендела нельзя сказать, что "Спартак" точно победит
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением, как отсутствие хавбека "Зенита" Вендела скажется на результат матча 21-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"