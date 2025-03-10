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"Начнет пить". Рахимов выразил опасение насчёт будущего Артема Дзюбы

Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов отреагировал на рекордный гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
— Не хочу говорить про Дзюбу, уже все сказал. Сейчас начну его хвалить — он начнет пить.

— Но как вы думаете, кто-нибудь из нынешнего молодого поколения игроков сможет побить этот рекорд?
— Не могу сказать. Не знаю, кто сколько будет забивать.

36-летний нападающий Артём Дзюба, который с сентября 2024 года выступает в составе тольяттинского "Акрона", 8 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с самарским "Крыльями Советов" на 9-й минуте открыл счёт.

Этот гол стал для него 234-м в карьере, благодаря чему был побит рекорд бывшего нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова. Теперь Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Источник: "РБ Спорт"

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