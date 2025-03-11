"Смотрите, что делает Дуарте. Он забегает за спину Денисову. Будет открываться к угловому флажку. Что он творит? Парагваец должен был располагаться рядом с Даку, чтобы после ошибки Денисова накрыть албанца", - приводит слова Бубнова Football24.ru со ссылкой на эфир "Коммент Шоу".
Московский "Спартак" встречался с казанским "Рубином" 9 марта на выезде в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 и потерпел поражение со счётом 1:2. У хозяев дубль оформил Мирлинд Даку, а у гостей пенальти реализовал Эсекьель Барко. В связи с этим результатом у красно-белых в активе осталось 40 очков, с которыми команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
Бубнов выделил из игроков "Спартака" главного виновника в первом пропущенном голе от "Рубина"
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о первом пропущенном голе московского "Спартака" в матче 20-го тура РПЛ с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"