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Зиньковский поделился ощущениями от возвращения в "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился своим мнением о ситуации в клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
«Игорь Витальевич приобрёл некий опыт в любом случае. Прошло два с половиной года — всё меняется. Игоря Витальевича и всех остальных давно знаю. Нескольких людей знаю десятками лет, как Осинькина, Солдатенкова и других ребят. В Самаре особо ничего не изменилось. Поменялись только футболисты. Все ребята хорошие. Будем стараться играть в футбол и зарабатывать очки», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Антон Зиньковский играл за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год. Летом 2022 года «Спартак» выкупил вингера за 3,2 миллиона евро. В прошедшее зимнее трансферное окно красно-белые отдали 28-летнего полузащитника обратно в аренду «Крыльям» до конца сезона.

За время своего пребывания в самарском клубе Зиньковский провёл 119 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 31 голевую передачу.

После 20 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 19 очков.

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