"Дзюба — лучший футболист, с которым мне доводилось играть. Я, конечно, выступал пока не за так много команд, но Артем точно самый сильный и большой игрок, встречавшийся мне на пути", - цитирует Джурасовича "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт Дзюбы с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 20-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками.
Джурасович: Дзюба - лучший футболист, с которым мне доводилось играть
Нападающий "Акрона" Алекса Джурасович высказался об игре с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"