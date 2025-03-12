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Джурасович: Дзюба - лучший футболист, с которым мне доводилось играть

Нападающий "Акрона" Алекса Джурасович высказался об игре с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба — лучший футболист, с которым мне доводилось играть. Я, конечно, выступал пока не за так много команд, но Артем точно самый сильный и большой игрок, встречавшийся мне на пути", - цитирует Джурасовича "РБ Спорт".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт Дзюбы с клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 20-ти сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками.

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