Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Акрон
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Лилль
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Арсенал
2 - 2 2 2
ПСВЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
Реал МадридДоп. время
Астон Вилла
3 - 0 3 0
БрюггеЗавершен

Кавазашвили: Дзюба постоянно играл бы в основном составе сборной СССР

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о форварде тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Я не могу назвать больше ни одного футболиста в России, даже если это легионеры, кто был бы хоть немного похож на него. Ни одного нет. Он самый сильный! Дзюба — российская звезда. Если бы он выступал в Советском Союзе, то постоянно играл бы в основном составе сборной СССР. А тогда у нас была мощнейшая сборная", — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

В минувшие выходные 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На данный момент на его счету 235 забитых голов в профессиональной карьере.

Действующий контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне на его счету 14 появлений на поле в официальных матчах, 6 забитых голов, 3 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится