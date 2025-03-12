"Я не могу назвать больше ни одного футболиста в России, даже если это легионеры, кто был бы хоть немного похож на него. Ни одного нет. Он самый сильный! Дзюба — российская звезда. Если бы он выступал в Советском Союзе, то постоянно играл бы в основном составе сборной СССР. А тогда у нас была мощнейшая сборная", — приводит слова Кавазашвили Legalbet.
В минувшие выходные 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На данный момент на его счету 235 забитых голов в профессиональной карьере.
Действующий контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне на его счету 14 появлений на поле в официальных матчах, 6 забитых голов, 3 голевые передачи.
Кавазашвили: Дзюба постоянно играл бы в основном составе сборной СССР
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о форварде тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"