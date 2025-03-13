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Источник: ЭСК признала ошибку арбитра при удалении Якимова в матче с "Зенитом"

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку арбитра при удалении полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Фото: ФК "Факел"
Якимов был удален с поля за то, что двумя руками задержал игрока «Зенита» Лусиано на 37-й минуте игры.

В текущем сезоне Якимов принял участие в 19 матчах за «Факел», не отметившись забитыми голами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 800 тысяч евро.

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