Якимов был удален с поля за то, что двумя руками задержал игрока «Зенита» Лусиано на 37-й минуте игры.
В текущем сезоне Якимов принял участие в 19 матчах за «Факел», не отметившись забитыми голами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 800 тысяч евро.
Источник: ЭСК признала ошибку арбитра при удалении Якимова в матче с "Зенитом"
Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку арбитра при удалении полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Фото: ФК "Факел"