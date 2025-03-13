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Источник: Сергей Иванов назначен главным арбитром матча "Спартак" - "Зенит"

Стало известно, какой арбитр отработает на центральном матче 21-го тура РПЛ.
Фото: РФС
Как утверждает источник, Сергей Иванов станет главным арбитром центрального матча 21-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом".

Отмечается, что Иванов чаще всего в своей карьере работал на играх сине-бело-голубых – 40 раз, в 26 из которых клуб с берегов Невы побеждал. В последний раз рефери обслуживал встречу между этими командами в 2022 году.

"Спартак" примет "Зенит" в это воскресенье, 16 марта. Поединок пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 19:45 по столичному времени.

Источник: Betonmobile

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