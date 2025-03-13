"Безусловно, "Зениту" в матче со "Спартаком" будет труднее без Вендела. Это 35-40% команды, ведь он ведёт игру, совершает большой объём работы и начинает все атаки. Венделу в преддверии встречи со "Спартаком" нужно было быть аккуратнее. Мне кажется, что это очень серьёзно повлияет на игру "Зенита". Питерцам будет крайне тяжело разобраться с красно-белыми без Вендела", - приводит слова Наумова "Чемпионат".
Центральный полузащитник петербургского "Зенита" Вендел в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес зрителей на трибунах. По итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС хавбек получил 2-матчевую дисквалификацию, в связи с чем он пропустит ближайший матч сине-бело-голубых.
16 марта в рамках 21-го тура РПЛ петербургский "Зенит" в гостях сыграет против московского "Спартака". Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Наумов: "Зениту" будет крайне тяжело разобраться со "Спартаком" без Вендела
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"