"Это не совсем зависит от меня. Я всегда готов. Продолжаю совершенствоваться, развиваться насколько это возможно сейчас. Смотрю игры, анализирую. Очень много футбола. Всё зависит от предложений, которые я получу, которые меня устроят. И приступлю к работе в любое время", - приводит слова Кержакова "Спорт День за Днем".
Александр Кержаков начал заниматься тренерской деятельностью в июле 2017 года. С тех пор он занимал должность главного тренера в таких командах, как юношеская сборная России (до 17 лет), томская "Томь", "Нижний Новгород", кипрская "Кармиотисса", сербский "Спартак", казахстанский "Кайрат". Со своего последнего места работы - "Кайрата" - 42-летний специалист ушел 3 сентября 2024 года.
Александр Кержаков рассказал о возвращении к работе тренером
Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал, когда он планирует вернуться к работе.
Фото: ФК "Пари НН"