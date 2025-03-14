"У нас было предложение из Турции. Считаю, что по уровню сопротивления и мастерства игроков он плюс-минус чемпионат России. Мы хотели через "Хатайспор" проявить себя в Турции для дальнейшего шага в более сильные чемпионаты. Как показало время, мы не сильно много потеряли. Учитывая их результаты и то, в какой футбол они играют, слава богу, что нас там нет", — приводит слова Бердышева "СЭ".
Полузащитник Даниил Уткин выступает в составе грозненского "Ахмата" с сентября 2024 года на правах аренды из футбольного клуба "Ростов", рассчитанной на срок до конца текущего сезона. После перехода хавбек в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 3,5 миллиона евро.
Агент Уткина: было предложение из Турции - слава богу, что сейчас нас там нет
Тимофей Бердышев, агент полузащитника грозненского "Ахмата" Даниила Уткина, рассказал о возможности перехода его клиента в клуб из чемпионата Турции.
Фото: РФК "Ахмат"