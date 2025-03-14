Лусиано: игроки "Зенита" рассказывали, что в Воронеже никогда не бывает просто

"Сложный матч. Прекрасно понимали, что будет тяжело. Ребята рассказывали, что в Воронеже никогда не бывает просто. Поэтому ожидали, что получится тяжёлая и вязкая игра. На искусственном газоне мяч по-другому себя ведёт, поэтому требовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Но считаю, что мы провели очень хороший матч", - приводит слова Лусиано "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" 8 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде одержал победу над воронежским "Факелом" со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых забитыми голами отметились нападающие Лусиано (на 19 мин.) и Матео Кассьерра (на 57 мин.). Благодаря этой победе команда Серегя Семака набрала 43 очка, которые позволяют после 20-го тура занимать в турнирной таблице второе место.
Всего в этом сезоне аргентинский игрок Лусиано в составе "Зенита" принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил 8 голов, отдал 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки.