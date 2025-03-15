Гонду - о матче с "Факелом": на меня начали орать, гримасничать и кричать разные слова

"По моему мнению, игрок "Факела" вёл себя некрасиво, неспортивно: в борьбе я упал, на меня начали орать, потом гримасничать и кричать разные слова… Но позволю себе не поднимать тему оскорблений — всё разобрали на заседании КДК. Нужно двигаться дальше. Понятно, что всё это не красит футбол", - цитирует Гонду "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" одержал победу над воронежским "Факелом" в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Во втором тайме полузащитник петербуржцев Вендел был удален за демонстрирование трибунам оскорбительного жеста. Сообщалось, что во время матча нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду вступил в словесную перепалку с одним из футболистов воронежцев.
Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 12 миллионов евро.