"Обычно в таких играх счет бывает весьма крупным, то есть, голов будет немало. Игра будет нервная, будет доходить до скандалов и драк – это точно. Потому что это непримиримые соперники. И мне кажется, что итоговый счет будет 2:2", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
"Спартак" в ближайшее воскресенье, 16 марта, на московском стадионе "Лукойл Арена" в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 примет футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга.
В настоящее время команда Сергея Семака, набрав в 20 матчах 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича, в свою очередь, в 20 матчах набрали 40 очков, которые позволяют сейчас располагаться на третьей строчке.
Наумов: в матче "Спартак" - "Зенит" дело будет доходить до скандалов и драк
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своими ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"