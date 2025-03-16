Николич: могли забить пять и пропустить три. Нужно спокойнее заканчивать игру

«Важно побеждать, мы уже выдали удачную мини-серию. Это смотрится неплохо. Забиваем, мало пропускаем. Парни молодцы. Мы довольны. Очень рады за Глебова и Гуарирапу. Оба показали, что на них можно рассчитывать.
Игра была очень динамичная, боевая. Но, по-моему, мы контролировали ход встречи до счета 2:0. А потом началась игра туда-сюда. Могли забить пять и сами пропустить три. Нужно было более спокойно закончить игру.
У нас стоит цель побеждать в каждом матче. Сейчас меня всё устраивает в команде», — заявил Николич «Матч ТВ».
Стоит отметить, что в матче против «Акрона» в этом сезоне два нападающих ЦСКА забили свои первые голы в Российской Премьер-Лиге. Кирилл Глебов сделал это после семи матчей, а Сауль Гуарирапа — после тринадцати игр за «армейцев».
После зимней паузы ЦСКА не потерпел ни одного поражения в четырех матчах. В первом матче они сыграли вничью с «Зенитом», а в трех следующих одержали победы.
Свой следующий матч ЦСКА проведет 29 марта на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиге. Соперником станет махачкалинское «Динамо».