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Николич: могли забить пять и пропустить три. Нужно спокойнее заканчивать игру

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).
Фото: ФК ЦСКА
«Важно побеждать, мы уже выдали удачную мини-серию. Это смотрится неплохо. Забиваем, мало пропускаем. Парни молодцы. Мы довольны. Очень рады за Глебова и Гуарирапу. Оба показали, что на них можно рассчитывать.

Игра была очень динамичная, боевая. Но, по-моему, мы контролировали ход встречи до счета 2:0. А потом началась игра туда-сюда. Могли забить пять и сами пропустить три. Нужно было более спокойно закончить игру.

У нас стоит цель побеждать в каждом матче. Сейчас меня всё устраивает в команде», — заявил Николич «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в матче против «Акрона» в этом сезоне два нападающих ЦСКА забили свои первые голы в Российской Премьер-Лиге. Кирилл Глебов сделал это после семи матчей, а Сауль Гуарирапа — после тринадцати игр за «армейцев».

После зимней паузы ЦСКА не потерпел ни одного поражения в четырех матчах. В первом матче они сыграли вничью с «Зенитом», а в трех следующих одержали победы.

Свой следующий матч ЦСКА проведет 29 марта на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиге. Соперником станет махачкалинское «Динамо».

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