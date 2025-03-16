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Семин: в матче "Спартака" и "Зенита" будет агрессивный и интересный футбол

Российский футбольный тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Фото: ФК "Зенит"
«Ожидания самые большие! Думаю, что в матче «Спартака» и «Зенита» будет очень агрессивный и интересный для зрителей футбол. Тем более, что ожидается полный стадион. Мне кажется, что нас ожидает прекрасная игра и в целом борьба за чемпионство до последнего тура.

Александр Соболев? Для начала ему надо попасть в состав стартовый. Если выйдет на замену, то мы на него посмотрим с трибун. (Смеется.)», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провел 14 матчей, но не смог отличиться ни одним голевым действием.

В матче первого круга РПЛ встреча закончилась нулевой ничьей. К тому моменту Соболев еще не завершил свой переход, поэтому не участвовал в игре.

Встреча состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 19:45 по московскому времени. Уже известно, что «Спартак» распродал все билеты на сегодняшний матч.

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