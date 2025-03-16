«Прекрасная победа, настоящий спектакль. Знаю, что это первая победа с 2017-го. Но я только начинаю карьеру, поэтому не могу назвать эту победу главной в карьере. Я рад был видеть ребят, которые действительно заслужили эту победу.
Что касается тактики, то надо было заставить ребят верить. «Зенит» активно вышел играть, у них игроки высокого уровня. Нам нужны были идеальные 100 минут. Для нас было шоком, когда «Зенит» сравнял счёт, но ребята не сломались. Неоднократно отмечал, что Семак — прекрасный тренер, против его команды очень сложно играть. Но впереди много важных матчей. Мне нравится эта гонка, сегодня я счастлив», — цитирует Станковича «Чемпионат».
Героем встречи стал полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, оформивший дубль — он забил на 45+2-й и 90-й минутах. Единственный гол в составе петербуржцев забил Луис Энрике на 84-й минуте.
Эта победа стала для «Спартака» первой домашней в противостоянии с «Зенитом» в рамках Российской Премьер-Лиги с 2017 года, а также первой победой на Зенитом вообще с 2022 года.
Этот успех позволил «Спартаку» набрать 43 очка и подняться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, опередив «Зенит» по дополнительным показателям.
Станкович: гол "Зенита" был шоком, но "Спартак" проявил характер
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"