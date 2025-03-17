«Перед началом матча мы разговаривали с другими ребятами и пришли к выводу, что победит тот, кто выиграет центр поля. «Спартак» в центре доминировал. Вендела не хватало — как ключевой фигуры. Мне кажется, что Станкович еще больше добавил в агрессии, зная, что мяч выводить из обороны будет сложнее сопернику — это не прямая обязанность Зделара и Барриоса. Их заставляли играть только назад. Глушенков был отрезан от полузащиты, Умяров спокойно подбирал мячи, Мартинс работал от штрафной до штрафной. Показателен гол, который он забил. Барко между линиями — это половина команды. Он настолько правильно выбирает направление атаки», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Напомним, что полузащитник «Зенита» Вендел не смог принять участие в матче из-за дисквалификации. Он получил красную карточку в игре против воронежского «Факела», когда показал неприличный жест в сторону трибун. Перед матчем со «Спартаком» «Зенит» пытался оспорить эту дисквалификацию, утверждая, что жест был ответом на проявления расизма. Однако КДК РФС оставил решение в силе.
Это была первая победа «Спартака» над «Зенитом» с 2022 года. Благодаря этому успеху команда набрала 43 очка и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, опередив «Зенит» по дополнительным показателям.
30 марта «Спартак» сыграет свой следующий матч в гостях, в рамках 22-го тура РПЛ, против «Ахмата».
Радимов: "Спартак" контролировал центр поля и это стало ключом к победе над "Зенитом"
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отметил, что «Спартак» сумел переиграть соперника в центре поля, что стало решающим фактором в победе над петербуржцами (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"