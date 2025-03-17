Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен

Арбитр Федотов объяснил, почему трижды не назначали пенальти в матче "Спартак" - "Зенит"

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность решений главного судьи матча 21-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" Сергея Иванова не назначать в трех эпизодах пенальти.
Фото: ФК "Спартак"
"Иванов на 14-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота "Зенита" — нормальная силовая борьба Бонгонда и Сантоса. То же самое на 34-й минуте, когда упал Мартинс. Момент сложный, каждый может увидеть, что хочет, но игрок "Спартака" не двигался к мячу. На 77-й минуте Иванов правильно не назначил 11-метровый: футболист "Зенита" сыграл ногой в мяч, и тот попал в руку", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

16 марта 2025 года в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в Москве на стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч между "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. В составе хозяев дубль оформил хавбек Кристофер Мартинс (45+2 и 90+2 мин.), а у гостей единственный гол забил нападающий Луис Энрике (83 мин.).

Игру обслуживала судейская бригада во главе с 40-летним арбитром из Ростова-на-Дону Сергеем Ивановым.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 43 очка, в турнирной таблице чемпионата России обошёл "Зенит" и расположился на второй строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится