"Я не рад, потому что мне кажется, что это решение принято под давлением. Под чьим? Под давлением РФС. Мне не нравится, что Валеру [Карпина] нагнули. Вы думаете, он лежал дома и думал: "Надо обязательно обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы мы это не сделаем никак?". Я не знаю, почему он не отказал, кто его просил, мог ли он отказать", - сказал Гурцкая в выпуске "Это футбол, брат!" [цитата по "Чемпионату"].
На прошлой неделе 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба получил вызов в сборную России по футболу для участия в очередном учебно-тренировочном сборе. При этом форвард не играл в составе национальной команды с тех пор, как главным тренером в июле 2021 года был назначен Валерий Карпин.
На данный момент на счету Дзюбы 30 голов, забитых в составе сборной России. Тем самым, он делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории национальной команды. Следующий гол сделает Дзюбу лучшим снайпером в истории российской сборной.
Гурцкая: не рад возвращению Дзюбы в сборную - Карпина нагнули
Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, рад ли он возвращению нападающего "Акрона" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу