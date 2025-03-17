«Как долго это у «Зенита» будет продолжаться? Пока Семак не посадит Соболева на лавку, а выходить он будет под навал. Соболев игрок хороший, но сейчас он не готов выходить на поле и приносить пользу. На кону у «Зенита» очень многое, этот вопрос надо решать. Пока «Зенит» по игре не фаворит этого чемпионата, по-прежнему никак не разберутся с составом. Сезон можно завалить просто из-за одного перехода. Соболев — это троянский конь. Играет он так часто, как будто ему это кто-то обещал. Есть 9 туров, состав там мастеровитый, все по-прежнему зависит именно от «Зенита», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
Александр Соболев стал игроком «Зенита» летом 2024 года, перейдя из «Спартака» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, не отметившись голами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего нападающего составляет 8 миллионов евро.
После 21 тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Отставание от первого места, на котором находится «Краснодар», составляет три очка.
Шалимов: Соболев — это троянский конь. "Зенит" завалит сезон из-за одного перехода
Российский футбольный тренер Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию в «Зените» после поражения от «Спартака» (1:2) в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"