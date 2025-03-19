«Может, даже на стадион поеду! Увижу своими глазами это произведение искусства. Всё-таки в своей футбольной жизни я не сталкивался с командами уровня торгового центра! Поэтому заеду посмотреть. Возьму с собой бутсы и форму — может, тоже в конце выпустят, чтобы забил парочку голов и поставил какой-нибудь рекорд», — заявил Мостовой «Чемпионату».
Напомним, что сегодня, 19 марта, пройдет товарищеский матч между сборными России и Гренады. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
В рейтинге ФИФА сборная Гренады занимает 174-е место, в то время как российская команда расположилась на 34-й позиции.
На следующей неделе, а именно 25 марта, подопечные Валерия Карпина проведут еще одну игру. Их соперниками станет сборная Замбии, которая занимает 87-е место в рейтинге ФИФА.
Мостовой — о сборной Гренады: не сталкивался с командами уровня торгового центра
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой сборной Гренады.
Фото: ФК "Спартак"