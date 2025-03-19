"Понятно, что Гренада — хлипкая команда, но если сборная России забьет меньше пяти голов им — можно смело засчитывать поражение. Посмотрим, что они покажут сегодня", - цитирует Селюка "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что видит перспективу возвращения сборной России и российских клубов на международную арену уже в текущем году.
Сегодня, 19-го марта, национальная команда России на домашнем стадионе московского "Динамо" проведет товарищеский матч со сборной Гренады. Стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени.
Селюк: если сборная России забьет меньше пяти голов Гренаде - можно смело засчитывать поражение
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящем матче сборной России с Гренадой.
Фото: РФС