"Всегда есть смысл уезжать в более сильные чемпионаты, не обижая РПЛ. Думаю, РПЛ на данный момент не входит в топ-10 чемпионатов Европы", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".
"Краснодар" ушел на мартовскую паузу в чемпионате России, связанную с перерывом на матчи сборных, в качестве единоличного лидера турнирной таблицы. Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков и опережает преследующих ее "Спартак" и "Зенит" на три балла.
В зоне прямого вылета из РПЛ находится "Оренбург", замыкающий таблицу с 11 набранными очками, и воронежский "Факел", в активе которого на 3 балла больше.
Кержаков: не обижая РПЛ, сейчас лига не входит в топ-10 чемпионатов Европы
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о нынешнем уровне чемпионата России.
Фото: Global Look Press