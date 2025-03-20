«Бомбардир всея Руси? Саша Кержаков. А я побил его рекорд, так что я тоже красавчик. Что сказал Кержаков перед матчем? Посмеялись. Я к Саше всегда хорошо относился. Мы с ним вместе играли ещё в «Зените» при Луческу, в сборной пересекались. У меня к нему всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу», — отметил Дзюба в интервью РФС.
Вместе с Кержаковым Дзюба сыграл 7 матчей на одном поле. Шесть из них были за «Зенит» в сезоне 2016/17, а один — за сборную России против сборной Молдовы в 2014 году.
Этот матч стал первым для Дзюбы в составе сборной России с июня 2021 года. Он впервые вышел на поле под руководством Валерия Карпина. Гол в ворота Гренады стал для нападающего 31-м в составе национальной команды, что позволило ему обойти Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
Всего за сборную России Дзюба провёл 56 матчей. В матче против сборной Замбии он может улучшить свой рекорд. Встреча состоится 25 марта в 20:00 по московскому времени.
Дзюба: бомбардир всея Руси? Кержаков. А я побил его рекорд
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своими эмоциями после возвращения в национальную команду и рассказал о разговоре с Александром Кержаковым перед матчем с Гренадой.
Фото: РФС