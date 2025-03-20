«Чемпионство? Шансы есть. Мы идем от игры к игре, какого-то давления не чувствуем из-за этого. Мы до конца будем бороться за титул. Впереди много игр, и мы уже сейчас должны думать о следующем матче», — заявил Коста «РБ Спорт».
Диего Коста перешёл в «Краснодар» из «Сан-Паулу» летом 2024 года, его трансфер составил 7,5 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.
По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего защитника составляет 7 миллионов евро.
Диего Коста: не чувствуем давления из-за борьбы "Краснодара" за чемпионство
Защитник «Краснодара» Диего Коста поделился мнением о шансах своей команды на чемпионство в текущем сезоне РПЛ, отметив, что «быки» продолжат бороться до последнего.
Фото: ФК "Краснодар"