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Антон Миранчук оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова

Полузащитник "Сьона" Антон Миранчук высказался об игре Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Глядя на игру Батракова, есть ли спокойствие за будущее "Локомотива"? Да, есть, конечно, он показывает хорошую игру, как и вся команда вокруг него. Я могу сказать, что вся команда, все ребята – молодцы, они бьются друг за друга, и на них приятно смотреть", - цитирует Миранчука "Советский Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 10 результативных передач. На счету полузащитника 1 забитый гол в составе национальной команды России.

После 21-го сыгранного тура команда Михаила Галактионова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 22-м туре чемпионата России "Локомотив" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 12-е место с 19-ю очками в своем активе.

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