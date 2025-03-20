"Для российского футбола игры сборной России с такими командами, как Гренада, — это шоу. Поэтому должны быть свои герои, а Дзюба — один из них. Понятно, что он фронтмен, ведь забивал голы во всех командах, даже в "Томи". Я уж не говорю про "Зенит". Жалко, что спартаковский воспитанник в сердцах болельщиков "Спартака" не на должном месте, но тем не менее его будут помнить и знать", - приводит слова Белоуса "Чемпионат".
19 марта Артем Дзюба впервые за 4 года попал в стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Гренады. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:0.
Дзюба, будучи капитаном, провел на поле 65 минут, в течение которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Тем самым, 36-летний нападающий, во-первых, стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, обойдя по этому показателю Александра Кержакова, и во-вторых, стал самым возрастным автором гола в национальной команде, обойдя по этому показателю Сергея Игнашевича.
Напомним также, что 9 марта Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Юрий Белоус: жалко, что Дзюба в сердцах болельщиков "Спартака" не на должном месте
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус высказался нападающем сборной России Артёме Дзюбе.
Фото: РФС