"Не знаю, насколько это большое событие для российского футбола, но это большое событие для Артёма Дзюбы. Человек стал рекордсменом и ориентиром для молодых и опытных футболистов. Им есть к чему стремиться и на кого равняться. Я считаю, что РФС должен как-то на это отреагировать. Возможно, должны быть проведены какие-то номинации, вручены призы или даже ведомственные награды", - приводит слова Свищёва "Чемпионат".
Нападающий сборной России Артем Дзюба на 43-й минуте товарищеского матча с командой Гренады, который состоялся 19 марта на московским стадионе "ВТБ Арена", стал автором третьего гола национальной команды. Этот гол стал для 36-летнего форварда 31-м в составе сборной России. Тем самым, он обошёл Александра Кержакова и стал стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Сама игра завершилась победой россиян со счётом 5:0.
Следующий товарищеский матч сборная России по футболу проведет 25 марта. Ее соперником станет команда Замбии. Уже известно, что Дзюба в этом матче участие не примет, он покинет расположение сборной и вернется в тольяттинский "Акрон" для подготовки к последующим матчам Российской Премьер-Лиги.
В Госдуме предложили вручить Дзюбе ведомственную награду
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на рекордный гол нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
Фото: РФС