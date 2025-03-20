«Москва — очень большой город. Там более 13 миллионов жителей, и маловероятно, что многие меня знают в лицо. Но сейчас меня стали узнавать гораздо чаще, чем раньше, из-за того, что наши команда и клуб сейчас на подъёме», — цитирует Угальде Press Reader.
Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-лиги, забив 16 голов в 21 матче.
После 21-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.
Угальде: в Москве стали чаще узнавать благодаря успехам "Спартака"
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметил, что его узнаваемость в Москве значительно выросла.
Фото: ФК "Спартак"