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Угальде: в Москве стали чаще узнавать благодаря успехам "Спартака"

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметил, что его узнаваемость в Москве значительно выросла.
Фото: ФК "Спартак"
«Москва — очень большой город. Там более 13 миллионов жителей, и маловероятно, что многие меня знают в лицо. Но сейчас меня стали узнавать гораздо чаще, чем раньше, из-за того, что наши команда и клуб сейчас на подъёме», — цитирует Угальде Press Reader.

Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-лиги, забив 16 голов в 21 матче.

После 21-го тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.

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