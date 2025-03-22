"От Станковича очень многое идет. Он дает карт-бланш футболистам, правильно подсказывает. Показывает, как играли в Европе. Я согласен, если тренер футбольный, сам играл в футбол, то всем проще. Если "Спартак" в этом году захочет не занять первое место, то ему нужно поменять Станковича на тех, которые у него были раньше. На нефутбольных. "Спартак", безусловно, угадал и правильно сделал, что поставил футбольного тренера", - приводит слова Семшова "Матч ТВ".
Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Тренер и футбольный клуб заключили друг с другом контракт на срок до конца сезона-2025/26. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги с 43-я очками располагаются на втором месте в турнирной таблице, а в розыгрыше Кубка России - дошли до стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов.
Ранее Станкович с 1994 по 2013 гг. профессионально занимался футболом: выступал за такие команды, как белградская "Црвена Звезда", римский "Лацио", миланский "Интер", а также сборные Югославии и Сербии. В качестве игрока он стал победителем Лиги чемпионов и 6-кратным чемпионом Италии.
Семшов: если "Спартак" захочет не занять первое место, то ему нужно поменять Станковича
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"