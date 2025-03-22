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Кобелев: неприемлемо говорить об отставке Лички и назначении Карпина на его место

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о возможном отставке Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"
"Скажется ли травма Тюкавина на судьбе Марцела Лички? Еще до начала сезона все стали говорить, что Личку надо увольнять, а вместо него поставить Карпина. Не понимаю, откуда это все берется. Это влияет на футболистов и на весь тренерский штаб. Это неприемлемо. Меня поразило, что на протяжении двух или трех недель руководители "Динамо" не произнесли ни слова", - цитирует Кобелева "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что руководство московского "Динамо" может отправить в отставку с поста главного тренера Марцела Личку и назначить на его место Валерия Карпина. Руководство бело-голубых заявило, что контракт Лички с клубом будет автоматически продлен, если команда по итогам сезоне станет призером чемпионата России.

После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь баллов. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые примут на своем поле "Оренбург".

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