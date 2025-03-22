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Агкацев: очень приятно работать с Кафановым - он подмечает много и нюансов

Голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Агкацев рассказал о работе с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.
Фото: ФК "Ростов"
"Я всегда с большой радостью еду в сборную, несмотря на отсутствие официальных матчей. Мне очень приятно с ним [Кафановым - прим. ред.] работать. Он человек с огромнейшим опытом и большими знаниями в своём деле. Кафанов очень много нового даёт мне во вратарский вопросах. Он подмечает много всяких тонкостей и нюансов, о которых я даже никогда не задумывался", — приводит слова Агкацева Legalbet.

23-летний вратарь футбольного клуба "Краснодар" Станислав Агкацев на данный момент в составе сборной России принял участие в 2 товарищеских матчах, в которых не пропустил ни одного гола.

64-летний специалист Виталий Кафанов с 26 июля 2021 года входит в тренерский штаб сборной России по футболу, где выполняет обязанности тренера вратарей. Такую же должность он занимает в футбольном клубе "Ростов", в котором он работает с 6 марта 2019 года.

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