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Депутат Госдумы Даванков: памятник Дзюбе? Надо обсуждать

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Даванков высказался о нападающем сборной России Артёме Дзюбе и ответил на вопрос, стоит ли увековечить его достижения памятником.
Фото: РФС
"Он просто молодец, хорошо играет в футбол. Хороший спортсмен. По поводу увековечить — надо обсуждать, надо смотреть, правильно ли это, где, как", - приводит слова Даванкова "РБ Спорт".

36-летний нападающий Артём Дзюба 9 марта в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между тольяттинским "Акроном" и самарскими "Крыльями Советов" забил гол, который сделал его лучшим бомбардиром в истории российского футбола (сейчас на его счету 236 голов).

Через 10 дней в составе сборной России форвард забил гол в товарищеском матче против сборной Гренады забил гол, благодаря которому он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды (всего на его счету 31 гол).

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