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Веретенников: я не вижу ничего плохого во втором за год матче против Белоруссии

Бывший российский футболист Олег Веретенников высказался о предстоящем матче сборной России с Белоруссией.
Фото: РИА Новости
"С белорусами Россия уже играла и победила их. При этом я не вижу ничего плохого во втором за год матче против Белоруссии. Почему бы нет? Сборная должна играть и существовать, поэтому я не вижу в таком решении ничего плохого", - цитирует Веретенникова Metaratings.

Во вторник, 25-го марта, сборная России примет на "ВТБ Арене" национальную команду Замбии, в прошлой встрече подопечные Валерия Карпина одержали победу над Гренадой со счетом 5:0. В июне национальная команда России проведет домашнюю товарищескую встречу с соперниками из Нигерии, а также сыграет на выезде с Белоруссией (прошлая встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу сборной России).

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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