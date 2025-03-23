Каррера выразил уверенность, что в ближайшее время УЕФА и ФИФА вернут российские клубы

Массимо Каррера заявил о своей уверенности в скором возвращении российских клубов на международную арену. Он считает, что российские клубы смогут достойно конкурировать с европейскими командами.

Фото: ФК "Спартак"





Я думаю, что российские клубы составят хорошую конкуренцию европейским командам в Лиге чемпионов и в других турнирах», — заявил Каррера



Российские клубы с 2022 года отстранены от международных турниров, проводимых ФИФА и УЕФА. Национальная сборная пропустила Чемпионат мира в Катаре (2022), Чемпионат Европы в Германии (2024) и не примет участия в Чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.



Под руководством Массимо Карреры " «Я уверен на 100 процентов, что в самое ближайшее время УЕФА и ФИФА вернут российские клубы в Европу. Осталось ждать совсем не долго этого возвращения.Я думаю, что российские клубы составят хорошую конкуренцию европейским командам в Лиге чемпионов и в других турнирах», — заявил Каррера "РБ Спорт" Российские клубы с 2022 года отстранены от международных турниров, проводимых ФИФА и УЕФА. Национальная сборная пропустила Чемпионат мира в Катаре (2022), Чемпионат Европы в Германии (2024) и не примет участия в Чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.Под руководством Массимо Карреры " Спартак " выиграл чемпионат России. В период работы итальянского тренера красно-белые провели шесть матчей в Лиге Чемпионов, одержав одну победу, сыграв вничью три раза и потерпев два поражения.