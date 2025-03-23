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Каррера выразил уверенность, что в ближайшее время УЕФА и ФИФА вернут российские клубы

Массимо Каррера заявил о своей уверенности в скором возвращении российских клубов на международную арену. Он считает, что российские клубы смогут достойно конкурировать с европейскими командами.
Фото: ФК "Спартак"
«Я уверен на 100 процентов, что в самое ближайшее время УЕФА и ФИФА вернут российские клубы в Европу. Осталось ждать совсем не долго этого возвращения.

Я думаю, что российские клубы составят хорошую конкуренцию европейским командам в Лиге чемпионов и в других турнирах», — заявил Каррера "РБ Спорт".

Российские клубы с 2022 года отстранены от международных турниров, проводимых ФИФА и УЕФА. Национальная сборная пропустила Чемпионат мира в Катаре (2022), Чемпионат Европы в Германии (2024) и не примет участия в Чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Под руководством Массимо Карреры "Спартак" выиграл чемпионат России. В период работы итальянского тренера красно-белые провели шесть матчей в Лиге Чемпионов, одержав одну победу, сыграв вничью три раза и потерпев два поражения.

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