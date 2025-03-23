"Можно согласиться с мнением Ширла, что Аршавин — лучший футболист в истории "Зенита". А кто, если не он? С точки зрения заслуг и игры не только в России, пожалуй, соглашусь. Спорить с этим сложно", - цитирует Канищева "Чемпионат".
Андрей Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2019 году. Футболист провел в составе петербургского "Зенита" 376 матчей и записал на свой счет 80 забитых мячей и 108 результативных передач.
Также Андрей Аршавин выступал за лондонский "Арсенал", казахстанский "Кайрат" и "Кубань". Экс-игрок сборной России является обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, а также бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Канищев: Аршавин — лучший футболист в истории "Зенита"
Бывший российский футболист Александр Канищев назвал Андрея Аршавина лучшим игроком в истории "Зенита".
Фото: "Чемпионат"