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Канищев: Аршавин — лучший футболист в истории "Зенита"

Бывший российский футболист Александр Канищев назвал Андрея Аршавина лучшим игроком в истории "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"Можно согласиться с мнением Ширла, что Аршавин — лучший футболист в истории "Зенита". А кто, если не он? С точки зрения заслуг и игры не только в России, пожалуй, соглашусь. Спорить с этим сложно", - цитирует Канищева "Чемпионат".

Андрей Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2019 году. Футболист провел в составе петербургского "Зенита" 376 матчей и записал на свой счет 80 забитых мячей и 108 результативных передач.

Также Андрей Аршавин выступал за лондонский "Арсенал", казахстанский "Кайрат" и "Кубань". Экс-игрок сборной России является обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, а также бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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