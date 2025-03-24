"Не появилось ли сожалений об уходе из "Зенита"? Нет, я попал сразу в "Балтику", провёл хороший отрезок. Сейчас я в "Краснодаре" — это новый шаг и высокий уровень. В "Краснодаре" больше возможностей получать игровое время? Да", - приводит слова Козлова "Чемпионат".
Данила Козлов является воспитанником "Зенита". В январе прошлого года атакующий полузащитник подписал контракт с калининградской "Балтикой", а спустя полгода стал игроком "Краснодара". В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 25 матчей за "горожан" во всех турнирах. В них Козлов отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Козлов: не жалею об уходе из "Зенита", в "Краснодаре" больше шансов на игровое время
Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов высказался об отсутствии сожалений из-за ухода из санкт-петербургского "Зенита".
Фото: официальный сайт "Краснодара"