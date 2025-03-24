"Мне кажется, футболистам "Зенита" надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба", - цитирует Погребняка "Чемпионат".
Напомним, нападающий "Зенита" Максим Глушенков пожаловался, что последнем матче чемпионата России против "Спартака" (1:2), выполняя установку тренерского штаба, получил мяч только три раза за всю игру. Также футболист заявил, что не получал удовольствия в играх за клуб в весенней части сезона.
Ранее вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой, оставшийся в запасе в 21-м туре РПЛ, выразил озабоченность тем, что выпал из стартового состава команды.
Погребняк: игрокам "Зенита" надо позакрывать рты и сконцентрироваться на концовке чемпионата
Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк отреагировал на последние высказывания игроков петербургского клуба.
Фото: сборная России