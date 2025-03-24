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"Мерзкий характер". Тимур Гурцкая раскритиковал поведение Артема Дзюбы

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поведении нападающего тольяттинского "Акрона" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: YouTube-канал "Nobel"
"Есть комплекс вещей за 15 лет, который сделал характеристику. То, что он в последние годы стал меньше чудить, стал покладистым пай-мальчиком, не значит, что все стерлось. Он повзрослел чуть-чуть, больше играет на публику. Его мерзкий характер проявился, когда он уходил из "Локомотива". Он стал обсирать людей, которые ему дали возможность как-то ожить. Я видел его интервью, где все люди, которые были в его жизни, – говно, а он всегда весь в белом", - сказал Гурцкая в эфире шоу "Это футбол, брат!" [цитата по Sports].

Напомним, в ноябре 2024 года нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба дал интервью, в котором с критикой высказался о сотрудниках своего бывшего клуба - московского "Локомотива": генеральном директоре Владимире Леонченко, главном тренере Михаиле Галактионове и его ассистенте Олеге Лёвине.

На основе лингвистической экспертизы, проведение которой инициировали "железнодорожники", комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал форварда на 250 тысяч рублей.

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