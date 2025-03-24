"Есть комплекс вещей за 15 лет, который сделал характеристику. То, что он в последние годы стал меньше чудить, стал покладистым пай-мальчиком, не значит, что все стерлось. Он повзрослел чуть-чуть, больше играет на публику. Его мерзкий характер проявился, когда он уходил из "Локомотива". Он стал обсирать людей, которые ему дали возможность как-то ожить. Я видел его интервью, где все люди, которые были в его жизни, – говно, а он всегда весь в белом", - сказал Гурцкая в эфире шоу "Это футбол, брат!" [цитата по Sports].
Напомним, в ноябре 2024 года нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба дал интервью, в котором с критикой высказался о сотрудниках своего бывшего клуба - московского "Локомотива": генеральном директоре Владимире Леонченко, главном тренере Михаиле Галактионове и его ассистенте Олеге Лёвине.
На основе лингвистической экспертизы, проведение которой инициировали "железнодорожники", комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал форварда на 250 тысяч рублей.
"Мерзкий характер". Тимур Гурцкая раскритиковал поведение Артема Дзюбы
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поведении нападающего тольяттинского "Акрона" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: YouTube-канал "Nobel"