"Меня немного возмущает, когда к таким соперникам как Гренада или Замбия, при всем уважении, относятся у нас так пафосно. Нам, футбольным людям, это смешно. Меньше шуметь надо! Вы играете со сборными из второй сотни рейтинга ФИФА! Победили — и хорошо, молодцы", — приводит слова Мостового "Газета.Ru".
с 17 по 25 марта 2025 года сборная России по футболу, которая в рейтинге ФИФА располагается на 34 строчке, провела очередной учебно-тренировочный сбор. В его рамках было проведено две товарищеские игры: против сборных Гренады (174 место в рейтинге ФИФА) и Замбии (87 место в рейтинге ФИФА).
Обе встречи, которые прошли в Москве, подопечные Валерия Карпина выиграли с одинаковым счётом - 5:0. Данные победы стали, соответственно, седьмой и восьмой подряд, начиная с осени 2023 года.
Мостовой: нам, футбольным людям, смешно, что у нас так пафосно относятся к Гренаде и Замбии
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением после побед национальной команды над сборными Гренады (5:0) и Замбии (5:0).
Фото: ФК "Спартак"