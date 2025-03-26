"Самое слабое место Кокорина — это характер. Из-за него нельзя назвать Александра лучшим российским футболистом. Характер очень важен. У Александра нет чувства патриотизма ни к команде, ни к стране. Ни в одном интервью Кокорин ни разу не сказал добрые слова в адрес клуба, который его из мальчишки сделал футболистом [речь идет про московский "Локомотив" - прим. ред.]. Он был на обеспечении клуба 7-8 лет, его кормили, одевали, платили стипендию. Ушел и с тех пор ни одного доброго слова не сказал", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
Ранее 34-летний нападающий Александр Кокорин заявил, что обладал хорошими физическими данными и выносливостью. во всем превосходил российских футболистов и не имел слабых сторон.
В настоящее время форвард начиная с августа 2022 года выступает в составе кипрского "Ариса". Ранее футболист был игроком таких команд, как московское "Динамо", махачкалинское "Анжи", петербургский "Зенит", футбольный клуб "Сочи", московский "Спартак", итальянская "Фиорентина". Среди достижений Кокорина можно назвать звания чемпиона России (сезон-2018/19), чемпиона Кипра (сезон-2022/23), обладателя Кубка России (сезон-2015/16), обладателя Суперкубка России (2016 г.).
Наумов назвал самое слабое место Кокорина: из-за него нельзя назвать Александра лучшим российским футболистом
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов отреагировал на слова Александра Кокорина о том, что у него не было слабых сторон.
Фото: ФК "Динамо" Москва