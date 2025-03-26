— Еще пять месяцев дисквалификации, еще рано думать, что будет дальше. Когда закончится, будем думать.
Конечно, хотелось бы остаться в футболе. А как это будет и будет ли вообще, одному богу известно. Пять месяцев — все равно много, — сказал Андреев «Матч ТВ».
В августе 2024 года комитет по этике РФС отстранил Дмитрия Андреева на 3 года от футбольной деятельности и обязал к выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей. Тогда, после матча с «Ростовом» в 5-ом туре РПЛ, Дмитрий Андреев нецензурно высказался в адрес судейской бригады и попытался оказать на арбитров физическое воздействие.
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Андреев заявил о желании вернуться в футбол после дисквалификации
Экс-спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о желании продолжить работу в футболе.
Фото: РФС