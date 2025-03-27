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Силкин: "Зенит" выиграет борьбу за чемпионство. Календарь у него проще, чем у конкурентов

Бывший наставник "Динамо" Сергей Силкин поделился мыслями на тему того, кто станет чемпионом России в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Считаю, что в итоге борьбу за чемпионство выиграет "Зенит". Да, "Спартак" переиграл "Зенит", но это ни о чем не говорит. Нет команд, которые бы не проигрывали. Но у "Зенита" календарь немного проще, чем у "Спартака" и "Краснодара".

На данный момент турнирную таблицу российской Премьер-лиги единолично возглавляет "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 46 очков по итогам 21 тура. Второе место занимает московский "Спартак", набравший 43 очка. Подопечные Деяна Станковича опережают петербургский "Зенит", идущий третьим, по дополнительным показателям. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата России осталось провести по девять матчей.

Источник: "Матч ТВ"

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