- Разделяю ли точку зрения, что сейчас админресурса у "Зенита" в РФС нет? О каком админресурсе вы говорите? А когда он был? Что касается судейства: были ошибки в пользу "Зенита", однако были и ошибки в пользу его соперников. Но назовите мне сезон, какие-то конкретные матчи, когда судейство было явно в пользу "Зенита"?
"Зенит" из Санкт-Петербурга, становившийся чемпионом России в шести последних сезонах, занимает после 21 тура третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые набрали 43 очка и пропустили вперед московский "Спартак", который опережает их по результатам личных встреч, и "Краснодар". В активе команды Мурада Мусаева, возглавляющей российскую Премьер-лигу, 46 набранных очков.
30 марта "Зенит" примет на своем поле казанский "Рубин" в рамках 22-го тура первенства страны. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 19:30 по местному времени.
Источник: "РБ Спорт"
Дюков: назовите сезон, когда судейство было явно в пользу "Зенита"?
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о наличии админресурса у "Зенита".
Фото: РФС