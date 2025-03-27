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Черданцев: Кубок России определит будущее Лички в "Динамо"

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о возможной отставке Марцела Лички из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Если "Динамо" не пройдет ЦСКА в Кубке, то любое следующее поражение может быть последним. Логика руководства может быть следующей: сезон провален, можно подтянуть нового тренера, чтобы он знакомился с командой, начинал подготовку к следующему сезону. Кубок России определит будущее Лички", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

После 21-го сыгранного тура московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. В 22-м туре чемпионата России бело-голубые примут на своем поле "Оренбург".

Напомним, что команда Марцела Лички уступила ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ответную встречу бело-голубые проведут на своем поле. Действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".

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