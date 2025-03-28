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"СЭ": "Ахмат" продлит соглашение с Садулаевым на 4 года

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб продлит контракт с полузащитником Лечи Садулаевым.
Фото: ФК "Ахмат"
«На сколько будет продлен контракт с Садулаевым? На 4 года», — цитирует Айдамирова «СЭ».

Садулаев — воспитанник грозненского «Ахмата». С 2019 года он играет в первой команде. За это время 25-летний вингер провёл 112 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до конца текущего сезона, а текущая рыночная стоимость оценивается в 3,2 миллиона евро.

В сборной России Садулаев дебютировал в октябре 2022 года. С тех пор он сыграл 6 матчей и забил один гол.

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