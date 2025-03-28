"Естественно, встреча с руководством "Крыльев Советов" и губернатором Самарской области повлияет на футболистов. Все понимают, что сейчас творится в команде. Мне кажется, если "Крылья" обыграют "Локомотив", ситуация немного успокоится, появятся шансы у Осинькина. В любом случае, предстоящий матч будет определяющим в плане турнирной таблицы и дальнейшей работы Осинькина", - цитирует Деменко "Чемпионат".
Сегодня, 28-го марта, самарские "Крылья Советов" примут на своем поле московский "Локомотив" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура самарцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками, команда Михаила Галактионова занимает 4-е место с 40 очками в своем активе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку с поста главного тренера самарского клуба. В руководстве клуба опровергли данную информацию.
Деменко: матч "Крыльев" с "Локомотивом" будет определяющим для Осинькина
Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ "Крылья Советов" - "Локомотив".
Фото: ФК "Крылья Советов"